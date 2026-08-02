Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit în după-amiaza zilei de 2 august, pe strada Vadul lui Vodă din municipiul Chișinău, fiind necesară intervenția pompierilor pentru lichidarea flăcărilor.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 14:15, iar la fața locului a fost trimis un echipaj de intervenție.

Flăcările au fost stinse în scurt timp

Ajunși la locul solicitării, pompierii au acționat pentru localizarea și lichidarea focarelor de ardere, reușind să împiedice extinderea incendiului.

În urma incendiului au ars aproximativ 50 de metri pătrați de vegetație uscată și 6 metri pătrați de gunoi, fără ca flăcările să provoace alte pagube.

IGSU îndeamnă populația să evite incendierea vegetației uscate

În contextul temperaturilor ridicate și al riscului crescut de incendii, salvatorii reamintesc populației că incendierea vegetației uscate și a deșeurilor este extrem de periculoasă și poate duce la propagarea rapidă a focului pe suprafețe întinse.

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