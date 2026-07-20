Aproape 40 de hectare de grâu au fost mistuite de flăcări în comuna Purcari, după un incendiu de vegetație izbucnit ieri. Pompierii au luptat cu focul timp de patru ore. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, codul galben de pericol de incendii rămâne valabil până miercuri.

Incendiul a afectat comuna Purcari și satul Copceac. La Purcari, aproape 40 de hectare de grâu au fost mistuite de flăcări în doar câteva minute.

Sergiu BOIȘTEAN, AGRICULTOR DIN COMUNA PURCARI: „Se presupune că niște copii se jucau cu focul și au aprins iarba pe pășune, vântul era puternic și a ajuns la lanul cu grâu.”

La fața locului au intervenit pompierii din comună, sprijiniți de alte patru echipaje din Ștefan Vodă, dar și de utilaje puse la dispoziție de proprietarii terenurilor.

„Tractoarele alimentau mașinile pompierilor cu apă, să le fie mai ușor.”

Andrian Alexandru Covalenco are 21 de ani și s-a numărat printre cei care au intervenit pentru a stinge flăcările. Tânărul spune că este pentru prima dată când vede un incendiu atât de devastator.

Andrian Alexandru COVALENCO, VOLUNTAR: „Era o flacără foarte mare când ardea grâul, pompierii se aflau la o distanță mare pentru a stinge. Era și vânt.”

Flăcările au afectat nu doar lanurile de grâu, ci și resturile vegetale rămase pe câmp după recoltare, spune primarul. Potrivit acestuia, exista un risc major ca incendiul să se extindă și în pădurea din apropiere. În această dimineață, la fața locului au venit reprezentanții Direcției Agricultură a raionului Ștefan Vodă, ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență și inginerul cadastral al primăriei, pentru a evalua pagubele și circumstanțele producerii incendiului.

Nicolae DAMIAN, PRIMARUL COMUNEI PURCARI: „Dacă nu întreprindeam măsurile date, damba, digul, masa uscată de pe unele suprafețe... ce am văzut ieri am spus Doamne Ferește. Ziceam dacă flăcările se îndreptau spre marginea satului situația era catastrofală.”

Diana RUSU, ȘEF DIRECȚIE AGRICULTURĂ ȘI ALIMENTAȚIE, CONSILIUL RAIONAL ȘTEFAN VODĂ: „Incendiul posibil să fi avut loc cu implicarea factorului uman. Martorii, cei care erau în zonă au făcut declarații și a fost întocmit un proces verbal.

Nu am avut cazuri ca agentul economic să fie compensat, prejudiciul rămâne, doar documentăm faptul.”

Pe lângă incendiul din Purcari, flăcările au cuprins și un teren agricol din satul Copceac, unde au fost afectate alte două hectare. Codul galben de pericol excepțional de incendiu rămâne în vigoare până pe 22 iulie.