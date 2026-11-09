Un incendiu puternic a izbucnit luni dimineață într-o clădire din raionul Ceadîr-Lunga, în care se produc brichete. Pompierii au intervenit cu trei echipe pentru a stinge flăcările. Din fericire, nu au fost raportate victime.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, focul a izbucnit la acoperișul clădirii din satul Tomai, în care se produc brichete. Apelul la 112 a fost înregistrat în jurul orei 05:00, iar la locul incendiului au intervenit trei echipe de pompieri și salvatori. Aceștia au reușit să localizeze incendiul în jurul orei 06:00.

Acoperiș de 1.200 de metri pătrați, distrus de flăcări

Incendiul a distrus acoperișul clădirii, cu o suprafață de aproximativ 1.200 de metri pătrați. De asemenea, au ars un tractor, o remorcă, utilaje agricole și echipamente folosite la producerea brichetelor.

Nimeni nu a avut de suferit, iar cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită de specialiști.

Incendiu/ IGSU

Incendiu/ IGSU

Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au intervenit în 41 de situații de risc.