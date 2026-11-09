Un incendiu puternic a izbucnit luni dimineață într-o clădire din raionul Ceadîr-Lunga, în care se produc brichete. Pompierii au intervenit cu trei echipe pentru a stinge flăcările. Din fericire, nu au fost raportate victime.
Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, focul a izbucnit la acoperișul clădirii din satul Tomai, în care se produc brichete. Apelul la 112 a fost înregistrat în jurul orei 05:00, iar la locul incendiului au intervenit trei echipe de pompieri și salvatori. Aceștia au reușit să localizeze incendiul în jurul orei 06:00.
Acoperiș de 1.200 de metri pătrați, distrus de flăcări
Incendiul a distrus acoperișul clădirii, cu o suprafață de aproximativ 1.200 de metri pătrați. De asemenea, au ars un tractor, o remorcă, utilaje agricole și echipamente folosite la producerea brichetelor.
Nimeni nu a avut de suferit, iar cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită de specialiști.
Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore, pompierii și salvatorii au intervenit în 41 de situații de risc.