Un incendiu a izbucnit, ieri, într-o gospodărie din satul Kuzmin, în stânga Nistrului. O femeie a fost salvată de fiica sa, după ce a ars o anexă cu lemne.

Potrivit pompierilor din regiunea transnistreană, fiica femeii a apelat salvatorii, după ce a observat flăcările și și-a scos mama din încăperea care ardea.

La locul incendiului au intervenit două echipaje de pompieri. În timpul operațiunii, sub acoperișul magaziei au fost găsite butelii de gaz – inclusiv una plină.

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Butelii de gaz, găsite în anexă

Acestea au fost evacuate rapid în exterior pentru a preveni o explozie. Incendiul a fost stins în decurs de câteva ore.

În urma incendiului, magazia de lemne a ars complet, iar acoperișurile anexei și ale bucătăriei de vară au fost deteriorate.