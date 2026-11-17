25 de persoane, printre care cinci copii, au fost evacuate de pompieri, după ce, ieri, un incendiu a izbucnit într-un bloc de locuit din Chișinău. Proprietarul încăperii, un bărbat de 48 de ani, s-a intoxicat cu fum și a fost transportat la spital.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, totul s-a întâmplat pe strada Voluntarilor, în jurul orei 18:00. La locul incendiului au fost trimise șase echipaje de salvatori și pompieri.

Focul a izbucnit într-o încăpere auxiliară din subsolul blocului cu cinci etaje. Deoarece fumul pătrundea rapid în apartamente, pompierii au evacuat de urgență locatarii pentru a preveni intoxicarea acestora.

Un bărbat intoxicat cu fum, transportat la spital

Totodată, salvatorii l-au evacuat din subsol pe proprietarul încăperii, care încerca să stingă incendiul cu propriile forțe. Bărbatul a fost preluat de echipajul medical pentru investigații.

Incendiul a fost localizat la ora 18:55 și lichidat complet în jurul orei 20:20. Flăcările au distrus mai multe bunuri depozitate într-o încăpere cu suprafața de aproximativ opt metri pătrați.

Cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită de specialiști.

pompieri/ Facebook.com/IGSU

În ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 43 de situații de risc.