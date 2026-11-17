25 de persoane, printre care cinci copii, au fost evacuate de pompieri, după ce, ieri, un incendiu a izbucnit într-un bloc de locuit din Chișinău. Proprietarul încăperii, un bărbat de 48 de ani, s-a intoxicat cu fum și a fost transportat la spital.
Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, totul s-a întâmplat pe strada Voluntarilor, în jurul orei 18:00. La locul incendiului au fost trimise șase echipaje de salvatori și pompieri.
Focul a izbucnit într-o încăpere auxiliară din subsolul blocului cu cinci etaje. Deoarece fumul pătrundea rapid în apartamente, pompierii au evacuat de urgență locatarii pentru a preveni intoxicarea acestora.
Un bărbat intoxicat cu fum, transportat la spital
Totodată, salvatorii l-au evacuat din subsol pe proprietarul încăperii, care încerca să stingă incendiul cu propriile forțe. Bărbatul a fost preluat de echipajul medical pentru investigații.
Incendiul a fost localizat la ora 18:55 și lichidat complet în jurul orei 20:20. Flăcările au distrus mai multe bunuri depozitate într-o încăpere cu suprafața de aproximativ opt metri pătrați.
Cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită de specialiști.
În ultimele 24 de ore, salvatorii și pompierii au intervenit în 43 de situații de risc.