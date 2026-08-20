Un incendiu a izbucnit în noaptea de 19 august la gunoiștea orășenească de la Orhei. Trei echipaje ale Inspectoratului General pentru Situații de Urgență au intervenit pentru localizarea focarelor. În această dimineață, pompierii continuă intervenția cu ajutorul tehnicii grele, care împrăștie deșeurile pentru a permite accesul la focarele ascunse.

Potrivit IGSU, apelul la 112 a fost recepționat ieri, în jurul orei 23. La locul incendiului au ajuns trei echipaje de pompieri și salvatori, care au acționat pentru limitarea focarelor și prevenirea extinderii incendiului către alte sectoare ale gunoiștii.

Tehnică grea, mobilizată pentru stingerea focarelor

Pentru că focul s-a extins în masa de deșeuri, pompierii au avut nevoie de utilaje pentru a ajunge la focarele ascunse. Au fost aduse două tractoare, un autocamion și două excavatoare. Alte două buldozere sunt folosite pentru a nivela și acoperi deșeurile după stingerea focarelor.

Intervenția continuă

În această dimineață, pompierii continuă să stingă focarele rămase. Deșeurile sunt desfăcute și mutate cu ajutorul utilajelor pentru ca pompierii să poată ajunge la focul ascuns în interior. După stingere, zonele afectate sunt nivelate și acoperite pentru a evita reaprinderea.

Incendiu/ IGSU

Incendiu/ IGSU