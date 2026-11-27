Un incendiu puternic a izbucnit ieri, într-o hală de prelucrare și sortare a nucilor din raionul Telenești. Flăcările au distrus 10 uscătoare, mai multe utilaje și aproximativ 15 tone de nuci. Pompierii au reușit să salveze 350 de metri pătrați din suprafața totală a depozitului. Nicio persoană nu a avut de suferit.

Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, incendiul a izbucnit în dimineața zilei de 26 noiembrie, într-o hală de prelucrare și sortare a nucilor din satul Flutura. Apelul la 112 a fost înregistrat în jurul orei 04:00. La locul incendiului au intervenit nouă unități de tehnică și 31 de salvatori și pompieri.

Incendiul a fost localizat la ora 06:00 și lichidat complet în jurul orei 14:00. Numărul sporit de intervenție, anunțat inițial, nu s-a confirmat.

Ce bunuri au fost salvate și ce a fost distrus de flăcări

Pompierii au reușit să salveze aproximativ 350 de metri pătrați din suprafața totală de 450 de metri pătrați a halei. De asemenea, au fost salvate trei unități de transport, o rulotă, un excavator, cinci tractoare, două utilaje pentru spălarea și curățarea nucilor, două mese de sortare și patru transportatoare.

În schimb, flăcările au distrus 10 uscătoare pentru nuci, fiecare cu o capacitate de aproximativ trei tone, două spălătorii, un calibrator și alte echipamente folosite la prelucrarea nucilor. De asemenea, au ars aproximativ 15 tone de nucă depozitate în hală.

Cauza incendiului urmează a fi stabilită

Nicio persoană nu a avut de suferit. Cauza izbucnirii incendiului urmează a fi stabilită.

Incendiu/ IGSU

Incendiu/ IGSU

Incendiu/ IGSU

Incendiu/ IGSU

În ultimele 24 de ore, angajații IGSU au intervenit în 29 de situații de risc.