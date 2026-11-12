Un incendiu a izbucnit la o întreprindere de producere a mezelurilor, la Orhei. Zeci de pompieri au fost implicați pentru stingerea incendiului, iar din fericire, nicio persoană n-a a avut de suferit.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, totul s-a întâmplat în jurul orei 16:00.

pompieri/ Facebook.com/IGSU

Pompierii au stabiliit că flăcările au izbucnit la un cuptor de coacere a mezelurilor amplasat în încăperea de producere și afumare cu suprafața totală de circa 120 metri pătrați.

21 de angajați și 6 autospeciale implicate

În total, la lichidarea incendiului au fost antrenați 21 de angajați IGSU cu 6 autospeciale de intervenție și 4 automobile auxiliare.

Arderea a fost localizată la ora 17:10, incendiul fiind lichidat complet la ora 19:41. Pompierii au reușit să salveze circa 80% din suprafața totală a construcției, care constituie 600 metri pătrați.

pompieri/ facebook.com/IGSU

pompieri/ facebook.com/IGSU

Nicio persoană n-a avut de suferit

În urma incendiului, au fost distruse bunurile materiale din interiorul secției, utilajul specializat, acoperișul și panourile solare amplasate pe acesta.

Victime nu au fost raportate. Cauza și circumstanțele izbucnirii incendiului urmează a fi stabilite.

În ultimele 24 de ore, angajații IGSU au intervenit în 35 situații de risc.