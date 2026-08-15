O terasă de pe șoseaua Hîncești, din sectorul Telecentru al capitalei a fost cuprinsă de flăcări în această dimineață. Două echipe de pompieri au intervenit, iar incendiul a fost lichidat în mai puțin de o oră. În urma incendiului nu au fost înregistrate victime, au precizat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.

Apelul la 112 a fost recepționat la ora 7:35. Incendiul a fost lichidat la ora 8:20, după intervenția a două echipe de pompieri care au împiedicat extinderea acestuia.

Focul a afectat o plasă de pe terasă și aproximativ doi metri de lemne.

Din imaginile de la locul incendiului se observă că flăcările au cuprins interiorul terasei, iar fumul a fost vizibil de la distanță.

Din fercirire, nu au fost înregistrate victime, iar cauza izbucnirii focului urmează a fi stabilită.