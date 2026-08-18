O construcție cu suprafața de 144 de metri pătrați a ars în totalitate în urma unui incendiu izbucnit ieri, în localitatea Tohatin, municipiul Chișinău. Din fericire, nimeni n-a avut de suferit.

Potrivit IGSU, apelul la 112 a fost recepționat la ora 18:44. La locul incendiului au intervenit cinci echipaje de pompieri și salvatori.

Pompierii au stabilit că flăcările au cuprins un foișor. Din imaginile surprinse se vede cum foișorul este cuprins de flăcări puternice. Focul izbucnește cu intensitate, iar un fum negru și dens se ridică deasupra construcției.

Incendiul a fost localizat la ora 19:54 și lichidat complet la ora 20:16.

În urma incendiului, construcția de 144 de metri pătrați a ars în totalitate, iar cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită.

Sursa video: Telegram/ vtememd