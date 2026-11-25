Un incendiu izbucnit la un depozit de hârtie de pe strada Varnița din capitală a pus în pericol întreaga construcție. Șase echipaje de pompieri au fost mobilizate la fața locului pentru a opri răspândirea flăcărilor. Datorită intervenției prompte, focul a fost lichidat în mai puțin de 40 de minute, iar o suprafață de aproximativ 145 de metri pătrați a fost salvată.

Alerta la Serviciul 112 a fost recepționată miercuri, la ora 18:01. Potrivit informațiilor preliminare, flăcările au cuprins acoperișul depozitului de pe strada Varnița 2/4, existând riscul ca incendiul să se extindă.

Ajunși la locul incendiului, pompierii au stabilit că ardeau mai mulți paleți, dar și hârtia depozitată într-o încăpere a clădirii.

Incendiul, lichidat în doar șapte minute după localizare

Salvatorii au reușit să localizeze incendiul la ora 18:31, iar peste șapte minute, la 18:38, acesta a fost lichidat complet.

În urma incendiului, au fost afectate aproximativ cinci metri pătrați, fiind distruși mai mulți paleți și o cantitate de hârtie. Intervenția pompierilor a împiedicat propagarea focului și a permis salvarea unei suprafețe de circa 145 de metri pătrați.

Din fericire, nicio persoană nu a avut de suferit.

Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilite de specialiști.

Incendiu/ IGSU

Incendiu/ IGSU