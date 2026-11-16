Incendiu la un liceu din municipiul Bălți. Peste 1200 de elevi și zeci de profesori au fost evacuați după ce într-un bloc sanitar, de la etajul trei, un coș de gunoi a luat foc. Flăcările s-au extins spre ușă. La fața locului au fost trimise șapte echipaje de pompieri. Însă, pe teren, nivelul sporit al intervenției nu s-a confirmat.

Alerta a avut loc la Liceul Vasile Alecsandri din Bălți, apelul la 112 fiind dat la ora 10 și 22 de minute. La fața locului au intervenit șapte autospeciale și 21 de salvatori și pompieri, mobilizați conform nivelului sporit de intervenție.

Liliana PUȘCAȘU, PURTĂTOR DE CUVÂNT AL IGSU: „Angajații IGSU au stabilit că flăcările au cuprins un coș de gunoi și o parte din ușa grupului sanitar, suprafața afectată fiind de circa 2 metri pătrați. Nivelul sporit de intervenție nu a fost confirmat.”

Pompierii au reușit localizarea rapidă a focului și lichidarea completă a acestuia. Totodată, au fost verificate încăperile și spațiile adiacente pentru a exclude existența unor focare ascunse și pentru a preveni extinderea incendiului. Cei peste 1200 de elevi și circa 40 de cadre didactice au fost evacuați în siguranță până la sosirea echipajelor de intervenție.

Directoarea instituției a precizat că la moment situația este sub control.

Marina COSUMOV-ȚURCANU, DIRECTOAREA LICEULUI „VASILE ALECSANDRI” DIN BĂLȚI: „A avut loc un mic incident. În timpul pauzei, după lecția a treia, un copil, în baie, s-a jucat, a dat foc la o ușă, respectiv s-a format mult fum în instituție. Aripa dreapta a fost inundată puternic de fum.”

„S-a constatat că de fapt nu a fost foc, a fost doar o provocare de fum puternic în instituție.”

Specialiștii urmează să identifice cauza exactă a producerii incendiului.

Incendiu/ IGSU

Incendiu/ IGSU

Incendiu/ IGSU

Sursa video: Telegram/ balti_online