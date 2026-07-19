Un incendiu a izbucnit duminică, 19 iulie, într-o clădire de pe strada Pietrarilor nr. 2 din municipiul Chișinău. Pompierii au fost solicitați să intervină după ce locatarii au observat fum ieșind de la etajul cinci al imobilului.

Tatiana Demian
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Potrivit IGSU, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 11:45. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje, conform nivelului sporit de intervenție.

Ajunși la destinație, pompierii au stabilit că flăcările au afectat bunuri din interiorul unei încăperi cu o suprafață de aproximativ 18 metri pătrați, unde erau produse și restaurate uși.

Deși inițial a fost anunțată o intervenție sporită, aceasta nu a fost confirmată ulterior. Incendiul fusese deja localizat de către persoane aflate în apropiere înainte de sosirea echipajelor specializate.

Un angajat a încercat să stingă focul și s-a intoxicat

Un muncitor care activa în încăperea respectivă a încercat să stingă incendiul cu propriile forțe. În urma intervenției, acesta a suferit o intoxicație ușoară cu produsele rezultate din ardere.

Bărbatul a fost preluat de un echipaj medical și transportat pentru investigații.

Incendiul a fost lichidat în mai puțin de o oră

Pompierii au reușit să lichideze complet incendiul la ora 12:34. În urma intervenției operative, extinderea focului a fost evitată.

Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilite de specialiști.

Incendiu
Incendiu/ IGSU
Incendiu
Incendiu/ IGSU
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