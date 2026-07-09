Un incendiu puternic a izbucnit în această dimineață la un depozit destinat producerii brichetelor din satul Slobozia-Chișcăreni, raionul Sîngerei. Șapte echipaje de pompieri au intervenit pentru a stinge flăcările, reușind să salveze o parte din bunurile materiale și animalele aflate în clădire.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 04:29. La locul incendiului au fost mobilizate șapte echipe de pompieri.

50 de găini au fost salvate

Incendiul a fost localizat la ora 05:52 și lichidat complet la ora 10:06. Salvatorii au reușit să scoată din calea focului aproximativ cinci tone de brichete și 50 de găini aflate în demisolul clădirii.

În urma incendiului au fost distruse utilajele utilizate la producerea brichetelor, aproximativ cinci tone de brichete și acoperișul halei de producere, cu o suprafață de circa 600 de metri pătrați.

Din fericire, nicio persoană nu a avut de suferit. Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilite de specialiști.