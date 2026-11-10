Deputatul Vasile Costiuc susține că în depozitul din apropierea satului Căpriana, raionul Strășeni, unde a izbucnit un incendiu pe 4 noiembrie, ar fi funcționat o fabrică ilegală de țigarete. Parlamentarul a pus sub semnul întrebării modul în care autoritățile au monitorizat activitatea întreprinderii și a sugerat că aceasta ar fi beneficiat de protecție la nivel înalt. Inspectoratul General al Poliției respinge acuzațiile și îl acuză pe Costiuc de răspândirea falsurilor.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, Costiuc a întrebat cine ar fi protejat activitatea presupus ilegală și l-a menționat inclusiv pe șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu.

Deputatul a criticat conducerea Ministerului Afacerilor Interne și a cerut explicații despre ce se producea în depozitul cuprins de flăcări, cine sunt proprietarii și beneficiarii afacerii și de ce autoritățile nu ar fi intervenit anterior.

Cum răspunde poliția

Inspectoratul General al Poliției califică declarațiile deputatului drept false și susține că verificarea activității de întreprinzător ține de competența Serviciului Fiscal de Stat.

Potrivit instituției, până pe 30 octombrie, SFS a menținut un post fiscal la întreprinderea respectivă, unde a verificat activitatea acesteia.

În ceea ce privește incendiul, poliția anunță că a inițiat un proces penal.

„Recomandăm deputatului să evite implicarea poliției în a obține vizibilitate și să se informeze înainte să răspândească falsuri”, se arată în reacția IGP.

Ce s-a întâmplat la Căpriana

Incendiul a izbucnit în seara zilei de 4 noiembrie, la un depozit cu tutun din apropierea localității Căpriana, raionul Strășeni. Șase echipaje de salvatori și pompieri au fost mobilizate pentru a stinge flăcările.

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