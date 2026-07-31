Incendiul de proporții izbucnit la un depozit cu materiale de construcții de pe strada Uzinelor din Chișinău a fost lichidat complet în această dimineață după peste 24 de ore după peste 24 de ore de intervenție. Flăcările au afectat aproximativ 2.750 de metri pătrați, iar specialiștii continuă cercetările pentru a stabili cauza producerii incendiului, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență.

Potrivit IGSU, la ora 07:32 au fost stinse ultimele focare de ardere, după o intervenție care a durat aproape 24 de ore. Pe parcursul nopții, un echipaj de pompieri a rămas la fața locului, efectuând lucrări de demontare și spălare a construcțiilor afectate, monitorizare, securizare și stingere a focarelor izolate.

Incendiu în capitală/ IGSU

Incendiu în capitală/ IGSU

Mai multe echipaje de pompieri au luptat pentru a stinge flăcările

Incendiul a izbucnit în dimineața zilei de 30 iulie, la ora 06:31, într-un depozit cu materiale de construcții. Din cauza extinderii rapide a flăcărilor și a suprafeței mari cuprinse de incendiu, autoritățile au instituit un nivel sporit de intervenție.

La misiunea de stingere au participat 82 de angajați ai IGSU, cu 13 autospeciale de intervenție și opt automobile auxiliare. Pentru a împiedica propagarea focului către clădirile din apropiere, salvatorii au creat cinci sectoare de luptă.

Citeste si : Incendiul puternic de la Ciocana, vizibil din mai multe sectoare ale capitalei. Peste 60 de pompieri luptă cu flăcările - VIDEO

De asemenea, în intervenție au fost implicate echipe din cadrul Inspectoratului General al Poliției, Inspectoratului General de Carabinieri, Serviciului de Asistență Medicală Urgentă, „Chișinău-Gaz” și „Premier Energy”, fiind mobilizate încă 17 persoane și șase unități de tehnică.

Pagube materiale

În urma incendiului au fost afectate trei încăperi cu o suprafață totală de aproximativ 2.750 de metri pătrați, în care se aflau materiale de construcții, echipamente, utilaje de producție și alte bunuri.