Incendiul izbucnit la o clădire din Piața Centrală din Chișinău a fost stins de pompieri după aproximativ două ore, anunță Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Specialiștii urmează să stabilească cauza incendiului. Din fericire, nimeni nu a avut de suferit.

Potrivit IGSU, incendiul a fost localizat la ora 11:37 și a fost complet lichidat la ora 12:35. Pentru stingerea flăcărilor au fost antrenate 10 echipaje de pompieri și salvatori cu 40 de angajați IGSU.

În urma incendiului a fost distrusă o suprafață de circa 35 metri pătrați din fațada blocului administrativ al Pieții Centrale. Din fericire, flăcările nu au obținut răspândire, fiind salvată o suprafață de peste 250 metri pătrați.

La moment se efectuează lucrări de demontare și spălare.

Totodată, angajații Laboratorului Experimental Antiincendiar al IGSU își desfășoară activitatea pentru stabilirea cauzei incendiului.

Incendiu puternic la Piața Centrală din Chișinău

Un incendiu puternic a izbucnit în jurul orei 11:00 la Piața Centrală din Chișinău. Un nor dens de fum negru a acoperit zona, iar imagini de la locul incendiului au fost publicate pe rețelele sociale.

Flăcările au cuprins fațada și mansarda unei clădiri cu trei nivele de pe strada Armenească.

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