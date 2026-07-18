Primăria Chișinău a semnat contractul de execuție pentru prima etapă a proiectului de extindere a bulevardului Mircea cel Bătrân, una dintre cele mai mari investiții în infrastructura capitalei din ultimii ani. Lucrările, estimate la peste 22 de milioane de euro în această etapă, vor începe în luna august și vor dura doi ani.

Potrivit primăriei, valoarea totală a proiectului este de 74,3 milioane de euro, iar primul contract, semnat în aceste zile, este în valoare de aproximativ 22,5 milioane de euro.

Antreprenorul care va executa lucrările este compania AK Zhol Kurylys L.L.P. din Kazahstan, desemnată câștigătoare în urma unei licitații internaționale organizate conform regulilor Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Cum va fi transformată zona Ciocana

Proiectul nu prevede doar extinderea bulevardului, ci și modernizarea completă a infrastructurii din sectorul Ciocana.

Potrivit primăriei, lucrările includ:

construcția și modernizarea drumurilor;

amenajarea unor linii noi de troleibuz în ambele direcții;

construirea unui terminal modern destinat pentru 54 de unități de transport public;

edificarea unei noi substații de tracțiune și a unui dispecerat;

amenajarea pistelor pentru biciclete și a trotuarelor moderne;

instalarea sistemelor inteligente de management al traficului;

construcția a două sensuri giratorii pentru fluidizarea circulației.

Lucrările încep în august

Primarul capitalei a precizat că șantierul va fi deschis în luna august, iar termenul de executare a lucrărilor este de 24 de luni.