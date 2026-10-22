Sezonul de încălzire în municipiul Bălți va începe pe 26 octombrie. Decizia a fost luată de primarul orașului împreună cu directorul CET-Nord, în contextul răcirii semnificative a vremii prognozate pentru săptămâna viitoare.

Alexandr Petkov a anunțat că meteorologii prognozează o scădere considerabilă a temperaturilor în următoarele zile, motiv pentru care autoritățile au convenit să pornească încălzirea la începutul săptămânii viitoare.

„Pentru săptămâna viitoare, meteorologii prognozează o răcire semnificativă a vremii. Astăzi, împreună cu directorul SA "CET-Nord", am convenit ca sezonul de încălzire în Bălți să înceapă pe 26 octombrie”, a scris Petkov pe pagina sa de Facebook.

Grădinițele din Bălți, încălzite treptat

Săptămâna trecută, primarul a anunțat că grădinițele din Bălți vor fi conectate treptat la sistemul centralizat de încălzire, începând de vineri, 16 octombrie. Conectarea a continuat și pe parcursul weekendului, însă nu toate instituțiile vor putea beneficia de căldură în această etapă, din cauza configurației rețelelor termice.

Până atunci, autoritățile au asigurat grădinițele cu aparate electrice de încălzire.

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