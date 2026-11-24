Comisia Electorală Centrală (CEC) anunță că miercuri, 25 noiembrie, va începe tipărirea buletinelor de vot pentru turul doi al alegerilor regionale din UTA Găgăuzia, precum și pentru votarea repetată în circumscripția electorală Baurci nr. 12. Scrutinul este programat pentru 29 noiembrie 2026.

Potrivit CEC, procesul de tipărire va începe la ora 09:00, la Î.S.F.E.-P. „Tipografia Centrală” din Chișinău, situată pe strada Florilor nr. 1.

Lucrările vor include confecționarea matriței buletinelor de vot, tipărirea acestora și, ulterior, lichidarea matriței.

Cine poate urmări procesul de tipărire

CEC precizează că, în conformitate cu prevederile Codului electoral, reprezentanții concurenților electorali, jurnaliștii și observatorii acreditați au dreptul să asiste la toate etapele procesului de confecționare și tipărire a buletinelor de vot.

Astfel, autoritatea electorală susține că procesul va putea fi monitorizat de persoanele acreditate, în condițiile prevăzute de legislație.

Buletinele vor fi utilizate la scrutinul din 29 noiembrie, când alegătorii din UTA Găgăuzia vor reveni la urne pentru turul al doilea al alegerilor regionale, iar în circumscripția Baurci nr. 12 va avea loc votarea repetată.