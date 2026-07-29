O tânără de 21 de ani a ajuns la spital după ce a căzut de la etajul patru al unui bloc de locuit din Ceadâr-Lunga. Aceasta a rămas blocată pe acoperișul unei anexe de la etajul întâi, fiind salvată de pompieri.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, incidentul s-a produs ieri seară, în jurul orei 23:00, într-un bloc de locuit. Din motive care urmează să fie stabilite, tânăra a căzut de la fereastra unui apartament situat la etajul patru și a rămas blocată pe acoperișul unei anexe amplasate la etajul întâi.

Salvatorii au intervenit și au coborât-o în siguranță. Ulterior, aceasta a fost preluată de echipajul medical și transportată la spital pentru îngrijiri.

Cauzele în care s-a produs incidentul sunt investigate de autorități.

Potrivit datelor IGSU, de la începutul anului 2026, salvatorii au intervenit în diverse situații de risc și au salvat 1.473 de persoane.