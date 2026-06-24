Un angajat al Brigăzii de Poliție cu Destinație Specială „Fulger” a fost rănit în urma unui incident produs cu puțin timp în urmă în incinta instituției. Potrivit informațiilor preliminare, un ofițer de serviciu a efectuat accidental o împușcătură din arma din dotare, iar glonțul a ricoșat, lovind un coleg în zona gambei.

Poliția precizează că incidentul s-a produs în circumstanțe care urmează să fie stabilite de anchetatori. Imediat după producerea cazului, persoanei rănite i-a fost acordat ajutor medical, iar autoritățile dau asigurări că viața și sănătatea acestuia nu sunt în pericol.

Reprezentanții instituției au menționat că angajatul a cărui armă a fost implicată în incident are o experiență de peste 20 de ani în cadrul structurilor de ordine și este instruit în utilizarea armelor de foc.

Pentru elucidarea tuturor circumstanțelor, a fost inițiată o anchetă internă, iar cazul a fost raportat și Procuraturii, care urmează să stabilească dacă au fost încălcate normele privind manipularea armamentului de serviciu.

Un incident similar a avut loc la 16 iunie, când un militar în termen a fost rănit în regiunea abdomenului, după ce un coleg a tras accidental cu arma din dotare în timpul unor activități de instruire desfășurate la Centrul de Instruire al Brigăzii Infanterie Motorizată „Moldova”.

Ministerul Apărării a anunțat că a inițiat o anchetă de serviciu și colaborează cu instituțiile abilitate în investigarea cazului.

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