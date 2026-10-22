Un elev de 14 ani a fost rănit cu un obiect ascuțit în urma unui conflict izbucnit între doi adolescenți, într-o instituție de învățământ din Chișinău. Incidentul s-a produs astăzi, iar băiatul a fost transportat la spital pentru investigații medicale. Poliția investighează cazul.

Potrivit informațiilor preliminare oferite de poliția capitalei, conflictul ar fi izbucnit între doi elevi de 13 ani. Unul dintre aceștia ar fi scos un obiect ascuțit și s-ar fi îndreptat spre celălalt.

În acel moment, un alt elev, în vârstă de 14 ani, ar fi fost atins accidental cu lama cuțitului și s-ar fi ales cu o plagă la mână.

Adolescentul a primit îngrijiri medicale, după care a fost transportat la spital pentru investigații suplimentare.

Poliția investighează cazul

Organele de drept au inițiat o anchetă.

Poliția precizează că, anterior, instituția și alte autorități abilitate nu au fost sesizate cu privire la comportamentul băiatului sau despre eventuale incidente în care acesta ar fi fost implicat.

Contactați de PRO TV, responsabilii Spitalului Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco” ne-au comunicat că băiatul se afla încă la investigații, urmând să revină ulterior cu detalii despre starea acestuia.