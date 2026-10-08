Președintele Maia Sandu a fost întrebată, la Moldova Security Forum, dacă încălcările spațiului aerian al Republicii Moldova și exploziile provocate de drone pe teritoriul țării ar putea determina închiderea ambasadei de la Moscova. Șefa statului a spus că, deocamdată, autoritățile nu iau o astfel de decizie.

„Ambasada de la Moscova are niște sarcini care țin de mai mulți cetățeni ai noștri care sunt acolo. Sunt cetățeni care au nevoie în continuare de acest sprijin și, pentru moment, decizia este să păstrăm lucrurile așa cum sunt”, a declarat șefa statului.

Președintele a precizat însă că, decizia ar putea fi revizuită în funcție de evoluția situației.

„Dacă se vor întâmpla alte lucruri, se vor schimba circumstanțele, atunci o să revedem decizia și o să comunicăm”, a coincis Maia Sandu.

Declarația a fost făcută în cadrul Moldova Security Forum, unde Maia Sandu a vorbit despre rolul Republicii Moldova în consolidarea securității europene, în contextul războiului din Ucraina și al amenințărilor hibride ale Rusiei.

Incidente cu drone în spațiul aerian al Republicii Moldova

În ultimele săptămâni, autoritățile au raportat mai multe incidente în care drone au încălcat spațiul aerian al Republicii Moldova. În unele cazuri, dronele au ajuns pe teritoriul țării și au explodat, iar autoritățile au investigat fragmentele acestora. Ultimul aparat de zbor neautorizat a survolat chiar ieri spațiul aerian al Republicii Moldova.

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Ambasadorul Republicii Moldova în Rusia, rechemat pentru consultări după incidentul de la Crocmaz

În august, în urma incidentului, Chișinăul l-a rechemat pentru consultări pe ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Darii.

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Despre expulzarea ambasadorului rus Oleg Ozerov

Episoadele au avut loc în contextul atacurilor masive lansate de Rusia asupra Ucrainei. În acest context, autoritățile de la Chișinău l-au convocat la MAE pe ambasadorul Rusiei, Oleg Ozerov. Igor Grosu nu a exclus ulterior posibilitatea expulzării diplomatului rus.

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