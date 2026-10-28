Profesorii care vor accepta să se mute în UTA Găgăuzia și raionul Taraclia pentru a preda în limba română vor primi indemnizații unice în valoare de 200.000 de lei. Măsura a fost aprobată astăzi de Guvern și are drept scop atragerea cadrelor didactice în regiuni unde există un deficit de profesori care să predea în limba română.

Potrivit deciziei, de indemnizație vor beneficia cadrele didactice care se vor reloca în UTA Găgăuzia sau Taraclia pentru a ocupa posturile vacante din instituțiile de învățământ. Profesorii vor trebui să activeze cel puțin cinci ani în școlile din aceste regiuni și să aibă o normă didactică de minimum 18 ore pe săptămână.

Banii vor fi acordați în două tranșe: prima, după repartizarea și angajarea în funcție, iar cea de-a doua, după șase luni de activitate, cu condiția menținerii raporturilor de muncă.

Măsura nu se aplică profesorilor care sunt deja angajați în instituțiile de învățământ din UTA Găgăuzia și raionul Taraclia.

Guvernul vrea să reducă deficitul de profesori

Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a declarat că lipsa cadrelor didactice reprezintă un obstacol în extinderea claselor cu predare în limba română în cele două regiuni.

„Cu toții ne dorim ca un număr cât mai mare de elevi să cunoască și să vorbească bine limba română. O constrângere actuală ține de lipsa cadrelor didactice care să predea în aceste regiuni în limba română sau să fie învățători în clasele primare, așa încât să putem deschide mai multe clase cu predare în română”, a menționat ministrul.

Potrivit autorităților, mecanismul de sprijin este instituit în premieră și urmărește să atragă profesori din alte regiuni ale țării, să reducă deficitul de personal didactic și să contribuie la îmbunătățirea rezultatelor elevilor la limba română în școlile cu predare în limbile minorităților etnice.