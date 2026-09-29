Inflația ar putea depăși din nou 10% până la sfârșitul anului, avertizează economiștii de la Expert-Grup. Principalul risc vine din posibila scumpire a resurselor energetice pe piețele internaționale, iar Republica Moldova este vulnerabilă din cauza dependenței de importuri. În același timp, economia rămâne fragilă, iar dobânzile ridicate fac creditele mai scumpe pentru populație și companii și pun presiune pe bugetul de stat.

Adrian LUPUȘOR, DIRECTOR EXECUTIV „EXPERT-GRUP”: „Pentru trimestrul 4, pentru la finele acestui an, Banca Națională așteaptă o creștere a inflației, de peste 9%. - Putem trece de 10%? - Eu cred că evident riscurile de a depăși 10% sunt mari, pentru că vedem ce se întâmplă pe piețele globale de resurse energetice și asta și este, de fapt, problema noastră ca și țară, noi suntem extrem de expuși șocurilor externe.”

Vulnerabilitatea vine în primul rând din dependența mare a Republicii Moldova de importuri. Potrivit experților, la fiecare produs exportat, țara importă trei, astfel că scumpirile de peste hotare se reflectă rapid și în prețurile din Moldova. Presiuni asupra prețurilor există însă și pe plan intern. Salariile și remitențele sunt în creștere, oamenii consumă mai mult, iar creditele de consum se extind. Cererea mai mare poate duce, la rândul ei, la creșterea prețurilor. În acest context, economiștii consideră justificată decizia BNM de a majora rata de bază.

Adrian LUPUȘOR, DIRECTOR EXECUTIV „EXPERT-GRUP”: „Rata de bază, care este acum 9%, este practic la nivelul inflației prognozate pentru trimestrul 4 acestui an, care este tot în jur de 9%. În termeni reali, rata de bază este zero. Avem o rată de politică monetară, de fapt, stimulativă, nu restrictivă. De aceea, da, noi credem că dacă BNN nu ar fi intervenit, se creează riscuri evidente pentru creșterea și mai accelerată a prețurilor.”

Expert-Grup atrage atenția că majorarea ratei de bază se reflectă rapid în costurile la care statul se împrumută. În prezent, Guvernul atrage bani de la bănci la dobânzi de peste 10%, ceea ce pune presiune suplimentară pe bugetul deja deficitar. Economiștii estimează pentru acest an o creștere economică modestă, dar cu presiuni inflaționiste ridicate. În același timp, prețurile la energie rămân unul dintre principalele riscuri pentru evoluția inflației în perioada următoare.