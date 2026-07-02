Inginerie maritimă la Constanța, robotică la Craiova sau medicină la Brașov. Universitățile din România și-au prezentat astăzi, la Chișinău, ofertele de studii pentru tinerii din Republica Moldova. Viitorii studenți au aflat detalii despre programele de licență, master și doctorat, precum și despre burse și cazare. În următoarele zile, Caravana Universităților din România va ajunge și la Bălți, Ungheni și Comrat.

Vanesa, ABSOLVENTĂ: „România oferă diverse oportunități și vreau să explorez. Arhitectură, poate ceva din domeniul ingineriei, dar m-ar interesa și chimie.”

Vanesa a venit la târg însoțită de mama și fratele său. După ce a absolvit liceul, tânăra se vede studentă la Universitatea din Constanța și mizează pe o bursă de studii.

Liviu STAN, DECANUL FACULTĂȚII ELECTROMECANICĂ NAVALĂ, UNIVERSITATEA MARITIMĂ DIN CONSTANȚA: „Toți studenții, care se pot încadra la Românii de pretutindeni, pot aplica la acest proiect, unde beneficiază de taxe zero, atât pentru studii cât și pentru cazare, dar și o bursă de 925 de roni.”

Leon, care tocmai a absolvit Colegiul de Informatică din Chișinău, a analizat oferta Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași. Spune că, e aproape de casă și are specialitatea pe care și-o dorește.

Leon PANTEA, ABSOLVENT: „Mă gândesc la Informatică sau să mă reprofilez. De exemplu am văzut că au și administrare și business, e ceva interesant și nou pentru mine. – De ce anume România? – Deoarece e altă calitate a studiilor, dar și o ușă spre o nouă dimensiune.”

Maria IGNAT, CONFERENȚIAR, UNIVERSITATEA ALEXANDRU IOAN CUZA DIN IAȘI: „Punem oferta academică la bătaie cu 547 de locuri la buget cu bursă, 75 la buget fără bursă, dar și 187 de locuri la taxă. Îi așteptăm cu drag la cele 15 facultăți ale Universității Alexandru Iona Cuza.”

Viitorii studenți au discutat și cu tineri din Republica Moldova care învață deja în România, pentru a afla cum este viața de student, cum se obține cazarea, bursele și cât de ușoară este adaptarea la noul mediu.

„Învăț la Craiova și sunt anul III la Facultatea de Mecadronică Robotică. Facem roboței și programăm.

„Comunitatea brașoveană și în general, orașul e foarte frumos. Iar comunitatea basarabeană pe care o avem acolo e foarte unită și mereu găsim activități de făcut împreună.

„Ca o încurajare pentru viitorii studenți este să aplice, să fie curioși și să decopere ce specialități sunt.”

Târgul Universităților din România, la care participă 18 centre universitare, continuă și în alte orașe din Republica Moldova. Mâine va ajunge la Bălți, pe 4 iulie la Ungheni, iar pe 5 iulie la Comrat. Evenimentul le oferă tinerilor informații despre admitere, programele de studii și viața de student în România.