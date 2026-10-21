În timp ce în marile orașe a început sezonul de încălzire, iar la sate oamenii fac deja focul în sobe, autoritățile centrale stabilesc ultimele detalii ale programului de compensații. Înscrierile vor începe pe 2 noiembrie, însă nici până acum nu se știe exact ce sume vor primi oamenii și cine va putea beneficia de ajutor. Detaliile urmează să fie anunțate săptămâna viitoare, a declarat ministrul Muncii și Protecției Sociale. Autoritățile își propun să ofere compensații pentru cel puțin 620 de mii de gospodării, la fel ca în sezonul trecut.

Valoarea compensațiilor pentru această iarnă rămâne încă necunoscută, deși până la deschiderea înscrierilor au rămas mai puțin de două săptămâni. Autoritățile promit să prezinte sumele și condițiile de acordare a ajutorului saptamâna viitoare.

Natalia PLUGARU, MINISTRUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE: „Deci, noi pe 2 noiembrie deschidem înregistrarea pentru compensații și în ultima săptămână din octombrie ieșim cu o conferință de presă unde vom da detalii cât ține de compensația minimă maximă, care sunt criteriile, numărul de beneficiari. Noi facem acum ultimile calcule și prevederi. Ceea ce într-adevăr a confirmat și domnul premier este că vom depune tot efortul ca numărul beneficiarilor să nu fie cel puțin mai mic decât în sezonul precedent.”

Ministrul afirmă că sprijinul ar putea ajunge la mai multe familii, în condițiile în care prețurile mai mari afectează mai multe gospodării. În același timp, autoritățile pregătesc filtre pentru a exclude solicitanții care au venituri sau proprietăți ce nu justifică acordarea ajutorului.

Natalia PLUGARU, MINISTRUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE: „Filtrele, de fapt, au ca scop în prima etapă să descalifice anumite gospodării care au vinituri mai mari, care au, nu știu, apartamente, case, care nu se califică, de fapt, pentru compensație. Deja în următoare etapă se aplică formula stabilirii compensației unice pentru fiecare gospodărie, în funcție de veniturile sale.”

La evaluarea eligibilității vor conta mai multe aspecte, printre care suprafața imobilului, deținerea unui automobil, veniturile și dobânzile încasate. Pragurile exacte urmează să fie anunțate. Între timp, autoritățile discută cu donatorii pentru a atrage fonduri suplimentare, iar banii necesari pentru anul viitor sunt încă în discuție. Deocamdată, pentru acest an au fost alocate 500 de milioane de lei. Anterior, premierul Vasile Tofan a promis că programul „Ajutor la contor” va continua, chiar dacă pentru finanțarea lui vor fi reduse alte cheltuieli. Potrivit datelor prezentate de șeful Guvernului, anul trecut pentru compensații au fost alocate circa 2,5 miliarde de lei, iar sprijinul a ajuns la aproximativ 620 de mii de gospodării. Anul acesta, spune Tofan, numărul beneficiarilor ar putea fi mai mare.