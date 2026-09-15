Înscrierile pentru compensațiile la energie din sezonul rece 2026–2027 vor începe pe 1 octombrie, iar procedura de depunere a cererilor va rămâne neschimbată. Compensațiile vor fi acordate timp de cinci luni, din noiembrie până în martie, iar autoritățile pregătesc verificări mai stricte pentru a se asigura că sprijinul ajunge la gospodăriile care au cea mai mare nevoie de el. Declarațiile au fost făcute de ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, în cadrul unei emisiuni de la Radio Moldova.

Numărul beneficiarilor ar putea rămâne la nivelul anului trecut

Plugaru spune că autoritățile intenționează să păstreze aproximativ același număr de gospodării eligibile ca în sezonul precedent, când peste 600 de mii de gospodării au primit compensații pentru încălzire.

Potrivit ministrului, inițial, premierul Vasile Tofan a propus reducerea numărului beneficiarilor. Ulterior, autoritățile au analizat mai multe scenarii și impactul unei eventuale diminuări a sprijinului, în contextul majorării prețurilor la gaze și energie.

„Cred că ajungem la un compromis, un consens unde nu va fi această scădere resimțită și cel puțin să păstrăm același număr de gospodării sau, dacă va crește ori va scădea, nu foarte mult”, a declarat Natalia Plugaru.

Totodată, ministrul a precizat că acordarea compensațiilor va fi însoțită de verificări mai riguroase, pentru ca sprijinul să ajungă la gospodăriile care au cea mai mare nevoie de ajutor.

Veniturile, proprietățile și conturile bancare, verificate mai atent

Autoritățile analizează introducerea unor criterii suplimentare pentru identificarea beneficiarilor. Printre datele care vor fi verificate se numără:

veniturile declarate de membrii gospodăriei;

proprietățile deținute;

conturile bancare;

prestațiile sociale, indemnizațiile și alocațiile;

informațiile disponibile în bazele de date ale statului.

De asemenea, ar putea fi introdusă și deținerea automobilelor drept criteriu de evaluare. Natalia Plugaru a precizat că simpla deținere a unei mașini nu va duce automat la excluderea din program.

Autoritățile analizează posibilitatea de a lua în calcul numărul automobilelor deținute, precum și vechimea acestora.

„Nu neapărat dacă are mașină imediat îi descalifici, dar să introducem și aici criteriile”, a explicat ministra.

Sistemul va verifica și informațiile care nu sunt indicate direct în cerere. Datele despre venituri, proprietăți și prestații sociale vor fi confruntate cu informațiile deținute de instituțiile statului, inclusiv Casa Națională de Asigurări Sociale, Cadastru și Poliția de Frontieră.

O atenție sporită va fi acordată și persoanelor care declară venituri zero, dar achită facturi mari pentru energie. În astfel de cazuri, autoritățile vor putea efectua verificări suplimentare pentru a clarifica situația financiară a gospodăriei.

Peste 620 de mii de gospodării au beneficiat de compensații în sezonul trecut

În sezonul rece de anul trecut peste 620 de mii de gospodării au primit compensații pentru energie, ceea ce reprezintă circa 75 la sută din totalul celor care au solicitat. Programul „Ajutor la contor” a costat, anul trecut, 2,3 miliarde de lei.