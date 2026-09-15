Scandal pe tema lemnelor de foc între ministrul Mediului și deputatul Vasile Costiuc. Disputa a pornit după ce autoritățile au anunțat controale mai stricte pentru a urmări traseul lemnului și a combate tăierile ilegale. Costiuc susține că inspectorii ar putea ajunge să verifice lemnele din gospodăriile oamenilor, în timp ce ministrul Gheorghe Hajder spune că măsurile nu sunt îndreptate împotriva populației.

Vasile COSTIUC, DEPUTAT DEMOCRAȚIA ACASĂ: „Dragi moldoveni, inspectorii vor putea să vină la voi acasă, să verifice proveniența lemnelor pe care le aveți în gospodării. O să vă ceară acte, facturi, bonuri. Asta o spune ministrul Mediului.”

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Iată așa arată un oportunist, populist și ipocrit. Domnule Costiuc, toată campania ți-ai făcut-o pe seama pădurilor. Ai alergat prin păduri și ai spus că luptați cu tăierile ilegale: uitați-vă că se fură, uitați-vă mafia pădurilor, uitați-vă ce fac șefii.”

Costiuc i-a cerut Ministerului Mediului să-și concentreze controalele asupra celor care taie și comercializează ilegal masa lemnoasă. Deputatul susține că, în condițiile în care gazul și energia electrică s-au scumpit, unii oameni ar putea recurge la lemne pentru a-și încălzi locuințele.

Vasile COSTIUC, DEPUTAT DEMOCRAȚIA ACASĂ: „Voi generația pădurii, i-an să vedeți că ați majorat prețul la gaz, la lumină, să vedeți cît va avea de suferit pădurea. Nimeni nu o să apere pădurile noastre pentru că sărăcia dă pe de-a dreptul.”

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Cînd era pe vremea lui Plahotniuc și te întîlneai cu cine vrei, atunci nu te interesa că se fură din pădure, nu aveai nici o problemă că nu se plantează. Acum ai probleme, cînd ai ambiții politice și după ce ți-ai obținuul scaunul de deputat ți-i bine."

Ministrul Mediului spunecă autoritățile vor verifica întregul circuit al masei lemnoase, de la tăiere și transport până la comercializare.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Ce este rău când spunem că vom verifica tot lanțul logistic al lemnului? Să vedem de unde se taie, cum se transportă și unde se vinde. Și acțiunea asta nu este îndreptată împotriva oamenilor, pentru că nu avem niciun drept să-i amendăm sau să facem nimic altceva.”

Hajder îi îndeamnă pe cei care cumpără lemne de foc să solicite factura fiscală și să o păstreze. Potrivit ministrului, documentul le permite autorităților să stabilească de unde provine lemnul și cine l-a comercializat.