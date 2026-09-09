Un instructor al unei școli auto din Chișinău a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat că ar fi cerut și primit bani de la un candidat pentru a-l ajuta să obțină permisul de conducere de categoria „B”. Bărbatul a spus că are influență asupra unor angajați ai Agenției Servicii Publice și că îi poate determina să favorizeze promovarea examenului practic.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, bărbatul ar fi cerut și primit de la candidat 900 de euro, susținând că ar avea influență asupra unor angajați ai Direcției de examinare a conducătorilor auto Chișinău din cadrul ASP și că îi poate determina să favorizeze promovarea examenului practic.

Candidatul ar fi obținut calificativul „admis”

Ulterior, după transmiterea banilor, candidatul ar fi obținut calificativul „admis” la proba practică, fiindu-i eliberat permisul de conducere provizoriu.

În urma perchezițiilor la domiciliul și în mașina acestuia, procurorii anticorupție și ofițerii CNA au ridicat probe relevante pentru cauza penală.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA.

Urmărirea penală continuă.