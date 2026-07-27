Un bărbat în vârstă de 72 de ani din raionul Briceni a fost salvat de echipa de asistență medicală urgentă după ce a intrat în stop cardio-respirator chiar în timpul consultului efectuat la domiciliu. După 11 minute de manevre de resuscitare, medicii au reușit să îi restabilească circulația și respirația, iar pacientul a fost transportat în stare stabilizată la spital.

Tatiana Demian
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Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), apelul la Serviciul de Urgență a fost recepționat pe 25 iulie, la ora 12:49. Solicitarea viza un bărbat de 72 de ani dintr-o localitate a raionului Briceni, care acuza dureri toracice.

La caz a fost trimisă echipa de asistență medicală urgentă din cadrul Punctului de Asistență Medicală Urgentă Corjeuți, care a ajuns în scurt timp la domiciliul pacientului.

Pacientul a intrat în stop cardio-respirator în timpul examinării

În timpul evaluării medicale, starea bărbatului s-a agravat brusc. Acesta a făcut convulsii tonice, și-a pierdut cunoștința și a intrat în stop cardio-respirator.

Echipajul de ambulanță a început imediat manevrele de resuscitare cardio-respiratorie și cerebrală, fără a pierde nicio secundă.

După 11 minute de resuscitare, inima a început să bată din nou

Eforturile medicilor au fost încununate de succes. După 11 minute de resuscitare, pacientului i-au fost restabilite circulația spontană și respirația.

Ulterior, bărbatul a fost transportat în condiții de maximă siguranță la Spitalul Raional Briceni, fiind monitorizat permanent pe parcursul drumului și predat specialiștilor pentru continuarea tratamentului.

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