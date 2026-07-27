O femeie de 91 de ani a fost salvată de echipa de ambulanță, după ce a intrat în stop cardio-respirator. Cazul s-a produs în după-amiaza zilei de 24 iulie, în raionul Șoldănești.

Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească, apelul la 112 a fost înregistrat la ora 17:49. Femeia, care suferea de afecțiuni cardiace, era inconștientă când echipajul a ajuns la locul incidentului.

În timpul acordării primului ajutor, pacienta a intrat în stop cardio-respirator. Membrii echipajului au început imediat manevrele de resuscitare, iar inima femeii a început din nou să bată.

Femeia a fost transportată la Spitalul Raional Șoldănești, unde a fost preluată de medici pentru continuarea tratamentului.

Urgențele cardiovasculare

Datele CNAMUP arată că urgențele cardiovasculare sunt printre cele mai frecvente motive pentru care este solicitată ambulanța. În perioada 13 - 19 iunie, echipele au intervenit în 3.057 de astfel de cazuri.