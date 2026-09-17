Un bărbat de 53 de ani a fost salvat de pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență după ce a căzut într-o fântână cu apă de 7 metri, la Dondușeni. Acesta a fost scos la suprafață în stare conștientă și a fost transportat la spital pentru investigații. Deocamdată nu este clar cum acesta a ajuns în fântână.

Potrivit IGSU, incidentul a avut loc în după amiaza zilei de 16 septembrie, în apropierea unei gospodării din orașul Dondușeni.

Ajunși la locul faptei, angajații IGSU au stabilit că persoana se afla în interiorul fântânii cu o adâncime de aproximativ 7 metri.

Bărbatul a fost transportat la spital

Salvatorii au reușit să scoată persoana la suprafață. Ulterior, bărbatul în stare conștientă, fără traumatisme a fost transportat la spitalul raional pentru investigații.

Detaliile în care în a căzut acesta urmează a fi stabilite.

11 cazuri similare de la începutul anului 2026

Potrivit datelor statistice ale IGSU, de la începutul anului 2026, salvatorii au intervenit în 11 cazuri pentru extragerea persoanelor căzute în fântâni.