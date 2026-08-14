Un cetățean al Republicii Moldova, care a suferit un accident vascular cerebral hemoragic, a fost transportat în siguranță din Austria în Republica Moldova de un echipaj SMURD. Pacientul a fost adus pentru continuarea tratamentului de specialitate și predat medicilor de la Institutul de Neurologie și Neurochirurgie din Chișinău.

Alina Argint
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Potrivit IGSU, misiunea a început în data de 11 august 2026. O autospecială SMURD s-a deplasat la Viena pentru preluarea pacientului dintr-o instituție medicală.

După ce a primit îngrijirile necesare în Austria, medicii au decis că bărbatul poate fi transferat în Republica Moldova pentru continuarea tratamentului de specialitate. Acesta a fost transportat pe cale terestră, fiind monitorizat permanent de medic pe tot parcursul drumului.

Pacientul - predat medicilor moldoveni

În dimineața zilei de 14 august, la ora 07:35, echipajul SMURD a ajuns la Chișinău, iar pacientul a fost predat în siguranță personalului medical al Institutului de Neurologie și Neurochirurgie, unde va continua tratamentul și va beneficia de îngrijiri medicale specializate.

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