Au jucat fotbal în memoria celor doi polițiști de patrulare care au murit, loviți fiind o mașină în timpul serviciului. În ziua în care cel mai tânăr dintre ei, Nicolae Dragan, ar fi împlinit 26 de ani, prietenii și colegii s-au adunat în satul său natal, unde au organizat un miniturneu de fotbal în memoria sa.

Pe teren au intrat șase echipe, reprezentând atât forțele de ordine, cât și satul. Printre cei care au jucat pentru echipa din Fundurii Vechi s-a numărat și Artion Gheorghieș, un foarte bun prieten al lui Nicolae Dragan, unul dintre cei doi polițiști decedați.

Artiom GHEORGHIEȘ, PRIETEN: „Am fost și prieteni apropiați și am avut onoarea să joc fotbal și să împart acest stadion cu el.”

Și alți săteni își amintesc cu drag de Nicolae Dragan și vorbesc numai de bine despre el. Turneul a fost organizat în ziua în care tânărul polițist ar fi împlinit 26 de ani.

Anatolie GNATIUC, PRIMAR, SATUL FUNDURII VECHI: „Pe Nicolae Dragan îl cunoaștem toți ca pe un om bun, un om bine educat, un băiat de nota 10, dar care, din păcate, nu mai este printre noi.”

Andrei VATAGA, OFIȚER, DIRECȚIA PATRULARE NORD, INSP: „Niște colegi foarte disciplinați, foarte bravi, foarte mult le simțim lipsa.”

Lilian CARABEȚ, ADJUNCT IGP: „Este foarte trist astfel de eveniment când pierdem colegii. Dar, pentru a ținea memoria lor vie, este necesară organizarea unor astfel de turnee.”

Cei care l-au cunoscut pe Nicolae spun că, încă din copilărie, își dorea să devină polițist. Și-a trecut profesia dorită chiar și în albumul de fotografii al clasei.

Angela GUZNAC, FOSTĂ PROFESOARĂ: „Întotdeauna va rămâne elevul meu, n-o să-l uităm niciodată.”

El este mult mai tânăr decât mine, poate noi, profesorii, trebuia să plecăm înaintea elevilor.

Imi pare rău că viața lui s-a terminat așa de urât. Și așa de dureros.

Cei doi ofițeri de patrulare, Nicolae Dragan, în vârstă de 25 de ani, și Mihai Chiriac, de 29 de ani, au decedat la spital, după ce au fost loviți în plin de un automobil în timp ce documentau o contravenție. Tragedia s-a produs pe 23 iunie curent, în apropiere de satul Grigorăuca, raionul Sîngerei. Pe acest caz a fost pornită o urmărire penală, iar șoferul care i-a accidentat riscă până la 10 ani de închisoare. El a declarat că ar fi adormit la volan. Potrivit procuraturii generale, pe acest caz au fost efectuate mai multe acțiuni procesuale.

VIOLINA MORARU, PURTĂTOARE DE CUVÂNT, PROCURATURA GENERALĂ: „La moment, organul de urmărire penală este în așteptarea raportului de expertiză psihiatrică, numită în privința învinuitului, iar după recepționarea rezultatelor, va fi emisă soluția pe caz.”

După această tragedie, premierul de atunci, Alexandru Munteanu, a cerut măsurile de protecție a polițiștilor de patrulare atunci când documentează contravenții în stradă, pentru a evita asemenea decese.