Înt satul Mândreștii Noi din raionul Sîngerei, schimbarea începe cu o bucată de piele, un ac și multă răbdare. Doi meșteri populari au deschis porțile propriei gospodării pentru copiii din localitate și au demonstrat că tradițiile pot deveni un instrument de educație și implicare. De peste zece ani confecționează accesorii și articole din piele și blană și spun că de-a lungul timpului munca lor devine tot mai apreciată, mai ales de cei care știu să o prețuiască.

Soții Oleinic din Mândreștii Noi au reușit să creeze o gospodărie moldovenească autentică, care pe timp de vară s-a transformat într-un atelier pentru copii.

Totul a început cu o prezentare a celor prezenți.

„Azi o să confecționăm opinci suvenir.”

Și pentru că sunt meșteri populari și au învățat toate secretele blănii și pieii, materialul principal a fost pielea.

„Începem a croi.

- Așa, este!

- Luăm foarfeca și începem a tăia.

- Acum că s-au găurit le punem în jumătate.

Așa a ieșit!”

După ce au analizat fiacare acțiune în detaliu, copii s-au apucat de treabă...

Gabriela PETROV, ELEVĂ: „La început mi s-a părut interesant și credeam că va fi ușor, dar într-adevăr e greu.”

Arina OLEINIC, ELEVĂ: „Ca obiectul să fie frumos trebuie multă străduință și răbdare.”

Iar Lucian, care are zece ani era sigur că opincile lui erau tot de zece, iar de procesul de lucru s-a declat entuziasmat.

„Eu am croit niște opinci din piele, a fost interesant, am văzut lucruri noi și am învățat. O să le dau tatălui meu să le pună la mașină.”

Elena CĂLDARE, MEMBRĂ ANSAMBLUL POPULAR DIN LOCALITATE: „Mă gândeasc de-ar fi mai des așa activități pentru copiii noștri ar fi foarte bine, o dezvoltare. Ei văd cum se fac lucrurile din vechime, cum se muncește greu.”

Mariana RACIOC, PARTICIPANTĂ: „Ca să faci orice lucru, mare sau mic, trebuie străduință, răbdare și le mulțumim.”

Experiența s-a finalizat cu un joc în aer liber și multă voie bună, mai ales în rândul celor mici.

Este una dintre inițiativele soților Oleinic, ambii Meșteri populari de mai bine de zece ani, iar de un an locația lor și-a diversificat activitățile introducând ateliere gastronomice, șezători pentru adulți și tradiții pe care le păstrează.

Alexandra OLEINIC, MEȘTER POPULAR: „la început voiam un simplu atelier pentru noi dar, dar studiind ramura culturii am înțeles că aici se poate investi mai mult, decât o simplă afacere de familie.”

Opinci, centuri, căciuli tradiționale, bundițe, cojoace, toate sunt născute din pasiunea și priceperea moștenite de Artur Oleinic de la părinții săi.

Artur OLEINIC, MEȘTER POPULAR: „Noi am început să facem mai multe lucrări din piele, după ne-am condus după dorințele oamenilor, cineva vrea ceva pentru spate că are dureri, altcineva brâu pentru că e artist. Lumea deja se uită diferit la meșteșugul nostru tradițional, îl prețuiește, este căutat.”

Alexandra OLEINIC, MEȘTER POPULAR: „Eu consider că meșteșugul este o creație de suflet. Evident din asta ne putem câștiga și pâinea. Pe vremuri meșteșugarii erau cei mai întrebați oameni de prin localități.”