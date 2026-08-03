Promisiunile unor câștiguri rapide continuă să lase victime fără economii. În perioada 31 iulie – 2 august, Poliția Republicii Moldova a înregistrat patru cazuri de escrocherie telefonică, dintre care trei fapte au fost comise anterior, dar au fost raportate abia acum de persoanele păgubite. Prejudiciul total depășește 366 de mii de lei.

Cel mai mare prejudiciu a fost înregistrat în raionul Briceni. Potrivit organelor de drept, în perioada 6–30 iulie, o femeie de 27 de ani a fost contactată prin intermediul aplicației WhatsApp de persoane care s-au prezentat drept consultanți în investiții.

Sub pretextul că o vor ajuta să obțină profituri considerabile într-un timp scurt, suspecții au convins-o să efectueze mai multe transferuri bancare. Pentru a continua „investiția”, victima a folosit inclusiv bani obținuți din credite, împrumuturi și economii personale.

În final, femeia a constatat că a fost înșelată, iar prejudiciul cauzat se ridică la 114.515 lei.

Zeci de tentative, blocate înainte ca victimele să piardă bani

În același timp, poliția anunță că vigilența unor cetățeni a contribuit la prevenirea mai multor fraude. 95 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca infractorii să reușească să obțină bani.

Organele de drept avertizează că escrocii folosesc tot mai des aplicații de mesagerie și identități false pentru a câștiga încrederea victimelor. Aceștia pot pretinde că sunt consultanți financiari, reprezentanți ai unor companii sau specialiști în investiții.

Poliția recomandă: nu transferați bani pentru promisiuni de câștig rapid

Autoritățile îndeamnă cetățenii să fie precauți atunci când primesc apeluri sau mesaje de la persoane necunoscute și să nu ofere date personale sau financiare.