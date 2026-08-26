Ion Andronic va ocupa, din 1 septembrie funcția de secretar general adjunct al Ministerului Energiei. Acesta va coordona procesul de planificare, monitorizare și raportare privind implementarea cerințelor de aderare la Uniunea Europeană și activitatea subdiviziunilor ministerului implicate în acest proces.

Ion Andronic a fost propus pentru funcția de secretar general adjunct al Ministerului Energiei de către ministrul Dorin Junghietu, care a menționat experiența acestuia în sector și implicarea în reformele din domeniu.

Peste 10 ani de experiență în sectorul energetic

Potrivit Ministerului Energiei, Ion Andronic conduce în prezent Direcția energie electrică din cadrul Ministerului Energiei și are peste 10 ani de experiență în sectorul energetic, administrație publică, reglementare și elaborarea politicilor și cadrului normativ.

În activitatea sa, Andronic a fost implicat în dezvoltarea pieței energiei electrice, armonizarea legislației naționale cu acquis-ul Uniunii Europene și angajamentele Comunității Energetice, precum și în dezvoltarea interconexiunilor și infrastructurii de transport.

Acesta a acumulat experiență și în supravegherea activității unor întreprinderi importante din sector, printre care Moldelectrica, RED-Nord și Energocom.

Va coordona reformele pentru integrarea europeană

În noua funcție, Ion Andronic va avea un rol în coordonarea procesului de planificare, monitorizare și raportare privind implementarea cerințelor de aderare la Uniunea Europeană. Totodată, va coordona activitatea subdiviziunilor Ministerului Energiei implicate în acest proces.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat într-o postare pe Facebook că experiența acumulată de Andronic în sector este importantă pentru etapa următoare a reformelor.

„Integrarea europeană a sectorului energetic presupune reforme profunde și o capacitate instituțională puternică. Cunoașterea sectorului și experiența lui Ion Andronic vor fi importante pentru etapa următoare a acestor transformări”, a menționat Dorin Junghietu.

Ion Andronic își va începe activitatea în noua funcție la 1 septembrie 2026.