Deși ieri a convocat o nouă ședință a Comisiei pentru Situații Excepționale a municipiului Chișinău și a dispus mai multe măsuri în contextul situației de pe Nistru, primarul general Ion Ceban susține că nu există motive de panică privind alimentarea cu apă a capitalei. Aflat ieri la stația de captare a apei de pe Nistru, edilul a acuzat autoritățile centrale că induc în eroare populația și a declarat că nivelul râului este suficient, astfel încât municipiul Chișinău nu riscă să rămână fără apă, în pofida avertismentelor privind scăderea debitului. Contactați de PRO TV, reprezentanții Ministerului Mediului nu au oferit deocamdată o reacție la declarațiile primarului general și la acuzațiile lansate de acesta.

Ion Ceban a afirmat că în zona stației de captare a plouat în ultimele zile și că nivelul apei este unul ridicat.

„Cetățeni, mă aflu la stația de captare de pe râul Nistru, de unde Chișinăul și o mare parte din localitățile din centrul țării sunt alimentate cu apă. Aici a plouat, a plouat și ieri, și în zilele precedente. Dacă ascultați doar avertismentele despre caniculă și reducerea debitului, vreau să vedeți cu ochii voștri cum arată Nistrul – este plin de apă”, a declarat edilul.

Acuzații la adresa Guvernului

Primarul a criticat autoritățile centrale pentru declarațiile privind riscul reducerii debitului Nistrului, calificându-le drept încercări de a crea panică.

„Nu știu cât de ipocrit, cât de cinic și cât de iresponsabil trebuie să fii ca să sperii oamenii din Chișinău că nu vor avea apă. Gestionarea debitului la Novodnistrovsk este responsabilitatea Guvernului, a Președinției și a Parlamentului, nu a Primăriei Chișinău”, a spus Ceban.

„Nu vom permite ca oamenii să rămână fără apă”

Edilul a dat asigurări că municipalitatea va lua toate măsurile necesare pentru a menține alimentarea cu apă și a anunțat că vor fi instalate indicatoare electronice care vor afișa nivelul apei din Nistru.

„Vom securiza această zonă și nu vom permite ca oamenii să rămână fără apă. Vom instala inclusiv indicatoare electronice pentru ca fiecare cetățean să poată vedea nivelul real al apei și să nu mai fie indus în eroare”, a declarat acesta.

Ceban: „Se încearcă distragerea atenției de la alte probleme”

În finalul declarației, Ion Ceban a susținut că tema privind un posibil deficit de apă este folosită pentru a distrage atenția publică de la alte probleme, precum majorarea tarifelor la gaze și carburanți.

„Astăzi s-a scumpit gazul, s-au majorat din nou prețurile la carburanți, iar oamenii vor plăti mai mult. În loc să răspundă pentru aceste decizii, încearcă să arunce responsabilitatea pe alții și să sperie populația. Noi vom face tot posibilul ca locuitorii municipiului Chișinău să aibă apă”, a conchis primarul.

Anterior, ministrul Mediului Gheorghe Hajder, a publicat imagini cu drona de la stația de captare de la Vadul lui Vodă în care arată că nivelul apei ar fi scăzut sub norma admisibilă. Disputele dintre ministrul mediului și primarul capitalei au început acum câteva zile, când Gheorghe Hajder a anunțat că Chișinăul, dar și suburbiiile ar putea rămâne fără apă, din cauza debitului mic din Nistru, cauzat de secetă și lipsa precipitațiilor. Ceban a negat acest lucru.

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