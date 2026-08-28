Schimb de replici între primarul Ion Ceban și ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, pe tema situației de pe Nistru. Ceban acuză autoritățile că exagerează riscul unei crize a apei și invocă nivelul ridicat al râului la Dubăsari și la stația de captare.

Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, îi răspunde că această creștere este temporară, iar problema rămâne la lacul de acumulare Novodnestrovsk din Ucraina.

Disputa a pornit după ce Ion Ceban a făcut referire la recentele întâlniri dintre oficialii moldoveni și ucraineni și și-a exprimat speranța că problema apei a fost discutată.

Ion CEBAN, PRIMARUL CAPITALEI: „A fost președinta la Kiev, a fost președintele Ucrainei la Chișinău. Sper că, între toate ceremoniile frumoase, a fost discutat și subiectul apei și multe altele. Măcar așa, printre altele”, a scris Ceban pe facebook.

Primarul susține că, la Dubăsari și la stația de captare, nivelul Nistrului este acum cel mai ridicat de la începutul verii și acuză autoritățile că nu prezintă aceste date public. Ministrului Mediului i-a răspuns că majorarea nivelului apei este temporară și a fost determinată de precipitațiile din nord.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „Am văzut reacția primarului Ceban și consider necesar să vin cu clarificări lipsite de speculații politice. În toată această perioadă critică, deversările de la Novodnestrovsk s-au menținut la nivelul de 75 m³/s. Lacul de acumulare de la Dubăsari deversează strict volumul de apă care intră în el. Datorită precipitațiilor căzute în nord, deversările au crescut la 93 m³/s ieri, iar pentru astăzi sunt prognozate la 96 m³/s. Acest lucru a generat o creștere temporară de nivel la stația de captare de la Vadul lui Vodă”, a scris Hajder pe facebook.

Astăzi în cadurl Comisiei Nistrene s-a decis ca debitul revărsat în Nistru în următoarele două săptămâni din lacul Novodnistrovsk, să fie de 60 m³/s, deși Ucraina a propus inițial un debit de 50 m³/s.

Gheorghe HAJDER, MINISTRUL MEDIULUI: „În ultimele 10 zile aportul mediu care a intrat în lac a fost de doar 23 m³/s pe cînd deversările s-au păstrat la 75 m³/s, așa cuma fost alegerea anterioară. Mesajul nostru este consecvent. Noi trebuie să utilizăm rațional apa pînă o să trecem de această perioadă de secetă, iar situația întradevăr rămîne una complicată."

Guvernul a instituit starea de alertă în sectoarele energetic și hidrologic la 28 iulie iar săptămîna aceasta a fost prelungită cu încă 30 de zile.