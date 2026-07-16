Ion Onța, consilierul municipal din partea MAN, cercetat penal după ce ar fi convins două persoane să investească peste 155.000 de euro într-un proiect imobiliar fictiv, a fost plasat în arest la domiciliu pentru 30 de zile.

Potrivit anchetei, suspectul le-ar fi promis victimelor câștiguri sigure, cu un randament anual de 20%, susținând că banii vor fi investiți în proiecte imobiliare profitabile. Astfel, doi bărbați, de 34 și 40 de ani, ar fi fost convinși să-i transfere, în mai multe tranșe, suma totală de 155.000 de euro.

Cum funcționa schema: profit fals plătit din banii victimelor

Pentru a crea impresia că investiția generează venituri reale, suspectul ar fi restituit imediat victimelor câte 10% din sumele primite. Aceste plăți erau prezentate drept profit obținut din investiții, însă, potrivit anchetatorilor, banii proveneau chiar din sumele oferite ulterior de victime.

Organele de drept susțin că, în acest mod, bărbatul ar fi reușit să mențină aparența unei afaceri de succes și să câștige încrederea persoanelor implicate.

În urma acțiunilor ilegale, celor două victime le-ar fi fost cauzat un prejudiciu material estimat la 3.077.600 de lei.

Percheziții cu sprijinul mascaților de la „Fulger”

În cadrul investigației, poliția a efectuat percheziții la domiciliul și în automobilul suspectului. Cu sprijinul angajaților BPDS „Fulger”, autoritățile au ridicat mai multe obiecte și mijloace de probă, care urmează să fie analizate în cadrul cauzei penale.

Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore.

Dacă va fi găsit vinovat de escrocherie în proporții deosebit de mari, acesta ar putea primi o pedeapsă cu închisoarea de la 8 la 15 ani.

Prima reacție a apărării lui Ion Onța

Ieri, consilierul municipal din partea MAN, Ion Onța, a respins acuzațiile de escrocherie și susține, prin intermediul avocatului său, că toate înțelegerile cu persoanele care au depus plângeri au fost reale și că singura problemă ar fi existența unor datorii pe care spune că le va achita.