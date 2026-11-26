Doi tineri de 18 ani, din raioanele Hîncești și Leova, au fost reținuți după ce au agresat și jefuit doi cetățeni străini în capitală. Cei doi au comis cel puțin două jafuri în decurs de două nopți, iar prejudiciul depășește 6.500 de lei.

Potrivit poliției, tinerii au acționat pe timp de noapte, în decursul a două zile. Aceștia au atacat doi cetățeni străini, pe care i-au agresat fizic, după care le-au luat bunurile personale. Prejudiciul provocat victimelor este estimat la peste 6.500 de lei.

În urma investigațiilor, polițiștii au reușit să-i identifice și să-i rețină pe cei doi la scurt timp după cel de-al doilea jaf. Bunurile furate au fost găsite asupra lor.

Ce pedeapsă ar putea primi cei doi tineri

Cei doi tineri au fost reținuți pentru 72 de ore. Dacă le va fi demonstrată vinovăția, aceștia ar putea sta până la 7 ani de închisoare.