Comisia de Evaluare a Judecătorilor a finalizat procedura de reevaluare în cazul Veronicăi Cupcea, președintă interimară a Judecătoriei Orhei, și a decis să propună nepromovarea evaluării externe. Decizia vine după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dispus reluarea examinării dosarului.

Potrivit Comisiei, în urma verificărilor efectuate au fost identificate aspecte care indică faptul că judecătoarea nu întrunește criteriile de integritate financiară prevăzute de legislație.

Raportul de reevaluare a fost transmis către CSM și comunicat magistratei. Totuși, rezultatul nu este unul definitiv, iar decizia finală urmează să fie luată de Consiliul Superior al Magistraturii, care poate accepta sau respinge recomandarea Comisiei.

A doua recomandare de nepromovare în cazul Veronicăi Cupcea

Comisia de Evaluare a Judecătorilor menționează că și în cadrul evaluării inițiale a propus ca Veronica Cupcea să nu promoveze evaluarea externă. Ulterior, CSM a decis reevaluarea cauzei, iar procedura a fost reluată.

Situația judecătoarei nu este una nouă în procesul de verificare a integrității magistraților. Anterior, Veronica Cupcea, care a candidat pentru funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii și pentru Colegiul pentru selecția și cariera judecătorilor, din partea judecătorilor, a eșuat de două ori la procedura de pre-vetting.

Magistrata a contestat deciziile Comisiei Pre-Vetting, însă Curtea Supremă de Justiție a respins contestațiile depuse.

Decizia finală în cazul Veronicăi Cupcea va aparține acum CSM, care urmează să examineze raportul Comisiei de Evaluare a Judecătorilor.