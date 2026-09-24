Procedura de selectare și numire a judecătorilor Curții Constituționale va fi modificată, pentru a deveni mai transparentă și competitivă. Un proiect de lege în acest sens a fost votat în lectura a doua de Parlament.

Potrivit comunicatului publicat de Parlamentul Republicii Moldova, procedura de selectare a unui candidat pentru funcția de judecător al Curții Constituționale va începe cu trei luni înainte de expirarea mandatului unui magistrat.

Parlamentul, Guvernul și Consiliul Superior al Magistraturii, instituțiile care desemnează judecători la Curtea Constituțională, vor trebui să organizeze selecția pe baza unor criterii obiective. Acestea vor publica pe paginile oficiale anunțul privind inițierea procedurii, cerințele pentru candidați și termenul-limită pentru depunerea actelor.

CV-urile candidaților vor fi publicate

O etapă obligatorie va fi consultarea publică și verificarea integrității candidaților. CV-urile acestora vor fi făcute publice, iar societatea civilă, mass-media și alte persoane interesate vor putea transmite informații documentate privind eligibilitatea, eventualele incompatibilități sau integritatea candidaților.

Candidații vor fi, de asemenea, intervievați, iar rezultatele finale ale selecției vor fi publicate pe pagina web a instituției care a organizat procedura.

Termenul pentru organizarea procedurii de selectare și desemnare a unui judecător a fost extins de la 45 de zile la trei luni. Autoritățile susțin că astfel va exista suficient timp pentru desfășurarea tuturor etapelor.

Cum este formată Curtea Constituțională

Curtea Constituțională este formată din șase judecători, numiți pentru un mandat de șase ani. Doi sunt numiți de Parlament, doi de Guvern și doi de Consiliul Superior al Magistraturii.

Judecătorii Curții Constituționale sunt independenți și inamovibili pe durata mandatului și se supun doar Constituției.