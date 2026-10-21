Judecătorul Gheorghe Balan de la Judecătoria Chișinău, sediul Centru a fost suspendat din funcție, după ce a picat evaluarea performanțelor profesionale.

Decizia a fost luată de Colegiul pentru selecția și evaluarea judecătorilor din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, care i-a acordat magistratului un punctaj de 30,11 puncte din 100. Potrivit Colegiului, acesta nu corespunde în mod evident funcției deținute.

„Analizând o parte din cauzele examinate de judecător, Colegiul menționează despre o lipsă de responsabilitate pentru hotărârile casate și anume pe simplul fapt de pronunțare a hotărârilor la limita expirării termenului de prescripție a răspunderii penale, examinare în lipsa părții pe cauză civilă și stabilire a unor temeiuri de nulitate neclară a proceselor-verbale cu privire la contravenții, care au fost stabilite în urma verificării motivelor de casare a hotărârilor emise”, se arată în document.

Ce au constatat membrii Colegiului

În raportul de evaluare, membrii Colegiului au semnalat mai multe probleme în activitatea profesională a magistratului, inclusiv erori în motivarea unor hotărâri, aplicarea normelor de drept și aprecierea probelor. Unele decizii au fost casate de instanța superioară.

Colegiul a criticat și modul în care au fost examinate unele dosare penale, în care sentințele au fost pronunțate cu puțin timp înainte de expirarea termenului de prescripție. Ulterior, în urma casării unor hotărâri, inculpații au fost liberați de răspundere penală ca urmare a intervenirii prescripției.

Întrebări privind integritatea financiară

Evaluarea a vizat și integritatea financiară a judecătorului. Colegiul a analizat, între altele, împrumuturi fără dobândă în valoare totală de 46.000 de euro, declarate pentru anii 2020 și 2022.

În cazul unui împrumut de 6.000 de euro, declarat ca fiind primit de la soția sa, Colegiul a menționat că aceasta ar fi împrumutat, la rândul său, banii de la o altă persoană. Judecătorul a prezentat explicații și documente în susținerea informațiilor oferite.

Pentru împrumuturile de 40.000 de euro declarate în 2022, Colegiul a precizat că verificările Autorității Naționale de Integritate au stabilit că persoanele care au acordat banii dispuneau de venituri suficiente pentru a face acest lucru.

Totuși, în urma evaluării, Colegiul a acordat criteriului integrității 31,5 puncte și a menționat necesitatea respectării riguroase a standardelor de integritate, transparență și declarare a averii.

Parcursul său profesional: a condus interimar Poliția

În iunie 2019, a fost numit șef interimar al Inspectoratului General al Poliției, de către Guvernul condus atunci de Maia Sandu, la propunerea ministrului de Interne Andrei Năstase. În noiembrie 2019, Balan și-a depus demisia din această funcție, iar în decembrie a revenit la activitatea de judecător, la sediul Buiucani al Judecătoriei Chișinău.

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Eliberat și repus în funcție

În ianuarie 2019, Balan fusese eliberat din funcția de judecător în urma unei proceduri disciplinare. Ulterior, Curtea de Apel Chișinău a anulat hotărârea de eliberare, iar în noiembrie 2019 decretul prezidențial a fost abrogat, ceea ce i-a permis să revină în sistem.

În februarie 2019, acesta a candidat la alegerile parlamentare în circumscripția Anenii Noi, pe lista Blocului ACUM, însă nu a obținut mandatul de deputat.