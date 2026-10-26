Magistratul Olga Bejenari, de la Judecătoria Chișinău, ar putea să nu promoveze evaluarea externă, după ce Comisia de Evaluare a Judecătorilor a constatat că aceasta nu întrunește criteriile de integritate financiară. Completul G a propus nepromovarea, iar raportul a fost transmis Consiliului Superior al Magistraturii, care urmează să decidă dacă acceptă sau respinge propunerea.

Potrivit Comisiei de Evaluare a Judecătorilor, raportul conține faptele și argumentele care au stat la baza concluziei privind integritatea financiară. Documentul nu este deocamdată public și urmează să fie făcut public după expirarea termenului de contestare sau, dacă va fi contestat, după pronunțarea unei hotărâri definitive de către Curtea Supremă de Justiție.

„În urma evaluării, Completul a constatat neîntrunirea criteriilor de integritate financiară și a propus nepromovarea evaluării externe. Raportul prezintă faptele și argumentele care au stat la baza acestei concluzii”, se arată în comunicatul Comisiei de Evaluare a Judecătorilor.

Bejenari a ajuns în atenția publică prin mai multe dosare de rezonanță, printre care cel al fostului deputat Marina Tauber și cauza omului de afaceri Veaceslav Platon. De asemenea, magistratul a făcut parte din completul care l-a condamnat pe Vladimir Plahotniuc la 19 ani de închisoare.

Decizia în cazul Marinei Tauber

În decembrie 2024, Olga Bejenari a respins solicitarea procurorilor de prelungire a interdicției de a părăsi țara în cazul Marinei Tauber, cercetată în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”. Magistratul a argumentat că fostul deputat avea un comportament exemplar și un domiciliu stabil și a considerat că plecarea acesteia peste hotare nu afectează interesele prioritare privind combaterea criminalității.

Pe 7 ianuarie 2025, Tauber a părăsit Republica Moldova, cu destinația Istanbul, Turcia, potrivit relatărilor ZdG. Ulterior, aceasta a fost văzută în Rusia. Bejenari examinase dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid „Șor”, în episodul în care este vizată Tauber, din vara anului 2023.

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A făcut parte din completul care l-a condamnat pe Plahotniuc

Olga Bejenari a făcut parte din completul de judecată alături de magistrații Ana Cucerescu și Sergiu Stratan, care l-a condamnat pe fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc la 19 ani de închisoare pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani.

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L-a achitat pe Veaceslav Platon în dosarul fraudei bancare

În octombrie 2020, Bejenari a făcut parte din completul care a decis rejudecarea dosarului lui Veaceslav Platon, condamnat anterior la 18 ani de închisoare. Decizia a fost luată după ce procurorii au renunțat la învinuire, iar prin aceeași hotărâre Platon a fost reabilitat.

În 2021, Bejenari a prezidat completul care l-a achitat pe Platon în dosarul fraudei bancare, după anularea unor hotărâri judecătorești anterioare în acest caz.

Judecător din 2014

Olga Bejenari a fost numită judecător în decembrie 2014, iar din 2019 a examinat cauze penale la sediul Buiucani al Judecătoriei Chișinău. În februarie 2024, a fost desemnată printre magistrații specializați în examinarea cauzelor de corupție și a dosarelor privind confiscarea averii.

Deocamdată, propunerea Comisiei de Evaluare nu reprezintă o decizie definitivă privind promovarea sau nepromovarea vettingului. Hotărârea urmează să fie luată de Consiliul Superior al Magistraturii.