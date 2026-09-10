Kremlinul neagă informațiile potrivit cărora avionul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski ar fi fost în pericol după ce a decolat marți din Republica Moldova, cu destinația Oslo.

Purtătorul de cuvânt al președinției ruse, Dmitri Peskov, a calificat joi drept „fictivă” amenințarea la adresa aeronavei lui Zelenski și a susținut că incidentul nu ar fi existat.

„În ceea ce privește această amenințare fictivă la adresa avionului lui Zelenski, este ceva ce nu a existat niciodată, este ceva ce ucrainenii înșiși au recunoscut”, a declarat Peskov în cadrul conferinței sale de presă zilnice.

Premierul Norvegiei: Avionul lui Zelenski „a fost aproape de a fi lovit de o dronă”

Declarațiile Kremlinului vin după ce premierul norvegian Jonas Gahr Store a afirmat miercuri că aeronava președintelui ucrainean „a fost aproape de a fi lovită de o dronă” la decolarea din Republica Moldova.

„Aceasta este realitatea cu care el se confruntă”, a spus premierul norvegian.

Și ministrul norvegian de Finanțe, fostul secretar general al NATO Jens Stoltenberg, a confirmat că Zelenski le-ar fi relatat oficialilor norvegieni despre incident în timpul întâlnirilor de la Oslo, transmite Hotnews.

„Plecarea sa a fost întârziată și au fost unele amenințări la adresa avionului”, a declarat Stoltenberg pentru postul public NRK.

Ministrul norvegian nu a oferit însă detalii despre natura amenințărilor. El a precizat că au existat „unele probleme la plecare”, dar că cel mai important este că Zelenski a reușit să ajungă la Oslo pentru funeraliile regelui Harald al V-lea.

Zelenski, în Norvegia pentru sprijinul militar acordat Ucrainei

Președintele ucrainean s-a deplasat în Norvegia pentru a participa la funeraliile regelui Harald al V-lea și pentru întrevederi cu oficialii norvegieni.

Discuțiile s-au concentrat în special pe sprijinul militar pentru Ucraina, inclusiv pe consolidarea apărării aeriene în contextul războiului cu Rusia.

În același timp, Ministerul rus al Apărării a anunțat joi că armata rusă a atacat în cursul nopții „instalații logistice la punctul de control Starokazache”, un punct de frontieră dintre Ucraina și Republica Moldova.

Moscova susține că acest punct ar fi folosit pentru transportul de arme către Ucraina.

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