Vă plac fotografiile în natură și vreți să găsiți un decor spectaculos? Lanurile de lavandă sunt alegerea perfectă. În această perioadă, câmpurile mov atrag zeci de vizitatori dornici să surprindă imagini deosebite și să se bucure de liniștea naturii. La Colonița, un astfel de lan a devenit una dintre cele mai apreciate destinații pentru cei care caută frumusețe și relaxare.

Ne aflăm la Colonița, satul cunoscut pentru unul dintre cele mai frumoase lanuri de lavandă din Republica Moldova. Ideea de a cultiva lavandă i-a venit lui Valeriu Ciorbă în anul 2015, când, împreună cu familia sa, căuta o cultură potrivită pentru terenurile pe care le dețineau. Doi ani mai târziu, acest plan a început să prindă contur, odată cu achiziționarea primilor butași.

Valeriu CIORBĂ, PROPRIETAR LAN LAVANDĂ: „Inițial planificam să facem o afacere în agricultură clasică. Să creștem lavandă și să obținem ulei esențial și să-l vindem, dar prin 2019 am înțeles că doar cu ideea asta departe nu ajungi și am transformat o parte din câmpurile noastre într-un loc unde lumea poate să vină să ne viziteze și să se bucure împreună cu noi de floarea de lavandă, de frumusețea și de liniștea care o crează câmpurile de lavandă.”

Pe cât de spectaculoase sunt lanurile de lavandă, pe atât de dificilă este îngrijirea lor. Valeriu Ciorbă spune că provocările încep încă de la procurarea semințelor, care sunt destul de costisitoare. Nici procesul de plantare nu este unul simplu, deoarece necesită o tehnică specifică. În plus, cel mai mare dușman al lavandei este iarba, care îi poate afecta dezvoltarea.

Valeriu CIORBĂ, PROPRIETAR LAN LAVANDĂ: „Când toate dealurile din vecinătate sunt semănate cu grâu, floarea soarelui sau alte culturi, noi dăm cu sapa și ne batem cu iarba care crește în plantațiile de lavandă. Asta este până la înflorire, lupta cu iarba. După care sunt destul de costisitoare operațiunile de cositul florii, transportatul, distilatul și obținerea uleiului esențial de lavandă.”

Deși a fost un an dificil, în care majoritatea lanurilor de lavandă au fost afectate de șocul termic provocat de oscilațiile de temperatură din timpul iernii, proprietarul acestei plantații a reușit să obțină o cultură frumoasă. Din recolta de lavandă sunt produse ulterior atât uleiuri, cât și produse pentru îngrijirea corporală.

Elisa BOLDURATU, REPORTER PRO TV: „Lanul de lavandă este o atracție pentru cei care își doresc fotografii spectaculoase. Pentru a transforma vizita într-o experiență completă, proprietarii au amenajat mai multe zone cu decorațiuni speciale, unde oaspeții pot realiza sesiuni foto.”

„Mie îmi place foarte tare să îmi fac poze și din acest motiv am decis să vin și la lavandă, deoarece este foarte frumos.”

„Am decis cât este sezonul să reușesc să vin să fac poze.”

Și Liliana a venit în lanul de lavandă pentru o ședință foto, avându-l pe soțul ei în rolul de fotograf.

„Sincer să vă spun, prima dată am venit. Foarte frumos, îmi place, sigur. E natură, sunt meleagurile moldovei, îmi place foarte mult.”

Iar acest cuplu a decis să sărbătorească ziua de naștere a fiicei lor într-un mod mai deosebit.

„Foarte multe impresii. Iată astăzi copilul nostru împlinește 3 ani și am decis de ziua ei să o aducem să vadă lanul deoarece ei foarte mult îi place estetica naturii. Atrage atenția și la acel tractor, la totul în jur, așa că, e minunat. O odihnă bună în familie.”

Mai puteți surprinde apusurile mov din lanul de lavandă până la sfârșitul săptămânii viitoare.