Chișinăul sărbătorește astăzi Hramul orașului. Cu această ocazie, în capitală vor fi organizate evenimente religioase, târguri tematice, iar seara va culmina cu un spectacol muzical în Piața Marii Adunări Naționale.

Potrivit Primăriei Chișinău, programul festiv va începe cu Sfânta Liturghie, oficiată la Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului”. Pe parcursul zilei, vizitatorii vor putea participa la târguri gastronomice, ale vinificatorilor, apicultorilor, meșterilor populari și producătorilor autohtoni.

De asemenea, va avea loc Festivalul berii „Octoberfest 2026”, iar pentru copii vor fi amenajate zone cu jocuri și activități interactive.

Seara, de la ora 19:45 până la 22:00, în Piața Marii Adunări Naționale va avea loc spectacolul „Hora Chișinăului”. Pentru prima dată, Orchestra municipală de muzică populară, condusă de Frații Advahov, Zdob și Zdub și LUPII lui Calancea vor evolua concomitent pe aceeași scenă. Programul va include și prestații ale interpreților Zinaida Julea, Mihai Ciobanu, Igor Cuciuc, Adrian Ursu, Cătălin Josan și Pașa Parfeni, alături de alți artiști.

Pe ce străzi va fi suspendat traficul rutier

De Hramul orașului, transportul public din Chișinău va circula în regim special, iar mai multe rute de troleibuz și autobuz vor fi redirecționate pe străzile adiacente, din cauza restricțiilor de circulație.

Potrivit autorităților municipale, traficul va fi suspendat pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul cuprins între străzile Vasile Alecsandri și Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, începând cu 13 octombrie, ora 21:00, până pe 15 octombrie, ora 05:00.

De asemenea, circulația în intersecția bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt cu strada Aleksandr Pușkin va fi sistată pe 14 octombrie, de la ora 05:00 până pe 15 octombrie, la aceeași oră.

O altă restricție va fi instituită pe strada Maria Cebotari, pe tronsonul dintre străzile București și 31 August 1989, unde traficul va fi suspendat astăzi, între orele 16:00 și 21:00.

În perioada restricțiilor, transportul public care traversează centrul capitalei va fi redirecționat pe străzile adiacente. Șoferii sunt îndemnați să țină cont de modificări și să evite, pe cât posibil, zona centrală.